Стало известно, почему Владимир Махлейдт покинул пост главы рязанского СК 

Стало известно, почему руководитель СУ СК России по Рязанской области, генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт покинул должность.
Как рассказал RZN.AIF.RU источник в правоохранительных органах, в Следственном комитете России в настоящее время проходит ротация кадров. Владимиру Махлейдту предлагали возглавитьСледственное управление в любом из трех регионов на выбор. Но генерал отказался.
В связи с этим, после окончания срока полномочий по Рязани, ушел в отставку на пенсию по выслуге лет.
Напомним, 3 мая Указаом Президента России Владимир Махлейдт покинул должность руководителя СУ СК России по Рязанской области.