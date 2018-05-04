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Стало известно, почему Владимир Махлейдт покинул пост главы рязанского СК
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Стало известно, почему Владимир Махлейдт покинул пост главы рязанского СК 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Стало известно, почему руководитель СУ СК России по Рязанской области, генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт покинул должность.
Как рассказал RZN.AIF.RU источник в правоохранительных органах, в Следственном комитете России в настоящее время проходит ротация кадров. Владимиру Махлейдту предлагали возглавитьСледственное управление в любом из трех регионов на выбор. Но генерал отказался.
В связи с этим, после окончания срока полномочий по Рязани, ушел в отставку на пенсию по выслуге лет.
Напомним, 3 мая Указаом Президента России Владимир Махлейдт покинул должность руководителя СУ СК России по Рязанской области.
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