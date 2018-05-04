Стало известно, почему Владимир Махлейдт покинул пост главы рязанского СК

Как рассказал RZN.AIF.RU источник в правоохранительных органах, в Следственном комитете России в настоящее время проходит ротация кадров. Владимиру Махлейдту предлагали возглавитьСледственное управление в любом из трех регионов на выбор. Но генерал отказался.

В связи с этим, после окончания срока полномочий по Рязани , ушел в отставку на пенсию по выслуге лет.

Напомним, 3 мая Указаом Президента России Владимир Махлейдт покинул должность руководителя СУ СК России по Рязанской области.