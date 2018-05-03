Путин официально снял с должности прокурора Удмуртии 

Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Как сообщается на официальном портале правовой информации РФ, Сергей Панов покидает пост прокурора Удмуртской Республики.
«Освободить от занимаемой должности Панова Сергея Валентировича, прокурора Удмуртской Республики», — говорится в тексте.
Сергей Панов родился в 1958 году. После окончания Свердловского юридического института в 1983 году занимал должности: стажер, старший следователь, заместитель прокурора, прокурор г. Сарапула, заместитель, первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.
С ноября 2003 года по март 2008 года — прокурор Томской области.
С 25 марта 2008 года — прокурор Удмуртской Республики.
Государтсвенный советник юстиции 2 класса.
«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что возможным преемником Панова может стать Артем Николаев. В настоящее время он является первым заместителем прокурора Республики Татарстан.