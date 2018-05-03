Спасибо вам, ребята

День Победы — это не только салют и традиционное мужское застолье под «Смугляночку» и «Катюшу» с непременными «наркомовскими ста граммами». В первую очередь это время вспомнить тех, кто отдал свои жизни и свое здоровье, чтобы защитить нашу страну в годы войны. В каждой семье — русской, украинской, белорусской, армянской, казахской — есть такие герои.

Мне очень жаль, что время не сохранило фотографий моего прадеда Константина Головачева и его брата, Николая. Да и фотография в те годы для небогатой крестьянской семьи из далекого Заволжья была непозволительной роскошью. Однако долг свой Родине они отдали — прадед вернулся с фронтов с покалеченной рукой, а его брат, согласно архивным документам воевавший под Сталинградом снайпером в составе отдельной морской стрелковой бригады, пропал без вести в ноябре 1942-го года. Может быть, он, повторивший судьбу сотен тысяч Неизвестных солдат, лежит в братской могиле вместе со своими однополчанами. Или его останки упокоились в каком-нибудь тихом овражке или на дне озерца. Кто знает… И День Победы — это время вспомнить о них.

Сколько солдатской крови впитала русская земля — не счесть. Дубравы и перелески, степи и горные перевалы, болота и солончаки — везде до сих пор под слоем прелой листвы или песка кое-де белеют косточки красноармейцев. А еще — бойцов императорской армии, полегших на полях сражений Первой мировой. А до них — тех, кто заступил дорогу «великой армии» Наполеона. А до них… Не счесть тех войн и тех бойцов, которые отдали жизни, чтобы защитить Родину от врага. Скорее всего, если вы копнете свою семейную историю, тоже найдете таких героев. Я — нашел. Один мой прадед — ефрейтор Тимофей Клюкин, был ранен в августе 1914 года и, хотя вернулся домой, не дожил до Великой Отечественной. Другой, Александр Пятаев, воевал в русско-финскую, был ранен и до последних дней жизни во сне поднимался в атаку.

Говорят, что на местах жестоких битв особенно пышно расцветают сады и колосятся поля. Это правда. Как-нибудь не поленитесь и съездите куда-нибудь подо Ржев . Или под Курск . Что далеко ходить — в Московской области таких мест немало. Мест, где семьдесят лет назад разверзался настоящий ад на земле. Мой совет: найдите небольшой мемориал — их много там разбросано вдоль дорог и в небольших деревеньках над братскими могилами, тихонько постойте около него и тихо прошепчите: «Спасибо вам, ребята». Они это заслужили. И те, чьи имена известны. И те, кто навсегда останутся Неизвестными солдатами — в чью честь зажжен огонь в самом сердце России — около кремлевской стены.