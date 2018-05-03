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Юнармеец школы №1623 заняла третье место на видео-конкурсе «Маршалы Победы»
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Юнармеец школы №1623 заняла третье место на видео-конкурсе «Маршалы Победы» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Юнармеец школы №1623 Таисия Макеева заняла третье место на конкурсе «Маршалы Победы», церемония награждения которого прошла в музее-усадьбе Архангельское в воскресенье, 29 апреля.
От образовательного учреждения №1623 в видео-конкурсе приняли участие члены отрядов «Стрела» и «Кристалл» — юнармейцы Таисия Макеева и Кристина Щербина. Обе девочки были приглашены на торжественную церемонию награждения, где собрались участники конкурса из Москвы и Московской области.
— Это очень здорово! Среди такого количества юнармейцев Москвы и Московской области наша Таисия заняла почетное третье место. Она представила работу «Шах и Мат», повествующую о том, как стать маршалом Победы. Таисия, как призер, получит путевку в «Артек». Работа Кристины тоже очень хорошая и достойная, — рассказала нашему изданию заместитель директора школы №1623 Лилия Чепрасова.
Награды вручались олимпийскими чемпионами, с которыми ребята смогли пообщаться и сфотографироваться. Также гостями стали представители движения «Юнармия», среди которых был и общественный деятель Дмитрий Труненков. После мероприятия юнармейцы отправились на экскурсию по усадьбе Волковых-Юсуповых.
Отметим, что совсем недавно, в феврале, Таисия Макеева стала «Самым талантливым читателем» Южного округа.
Фото: Школа №1623
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/03/40588/
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