Тайна рыжих людей 

Поговаривают, что быть рыжим очень тяжело. И дело вовсе не в том, что на тебя все обращают внимание. Многие утверждают, что у обладателей огненной шевелюры есть масса проблем, с которыми не сталкиваются, например, русоволосые. Синяки у «рыжиков» появляются быстрее, чем у всех остальных, да и пчелы их кусают чаще. Так ли это? Узнаете в программе «Такие странные» 6 мая в 6:30 на телеканале «МИР». А еще расскажем об указе Петра I, который запрещал обладателям рыжих волос занимать высокопоставленный пост. Дальше отправимся в солнечную Грузию — страну, где придумали сулугуни. Точнее, нам придется проверить это высказывание. Наше расследование будет долгим, кропотливым, но очень интересным! Включайте 18-ю кнопку!
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