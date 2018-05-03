Вот и май! Весна пришла, но отдыхать на природе ещё рано

Май, и пришедшее с ним на землю Алтая тепло, повод вспомнить бессмертную фразу из «Золотого телёнка» про «рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку… » И, улыбнувшись, отправиться в выходные дни на свежий воздух — погреться за долгую зиму, полюбоваться на пробуждающуюся природу.

Правда, смех смехом, а расслабляться на природе — даже в барнаульском ленточном бору или парковых зонах — сильно не стоит. Во-первых, чтобы не навредить этой весенней красоте, во-вторых, чтобы не навредить себе — просыпающаяся природа, в частности знаменитые энцефалитные клещи, могут преподнести отдыхающим неприятные сюрпризы. Да и погода в мае может быть коварна — на солнце тепло, но ветер прохладный, и земля не прогрелась — легко простудиться.

Огонь взрослым — не игрушка

С середины апреля в Алтайском крае ГУ МЧС региона введён особый противопожарный режим. В связи с ним полностью запрещено сжигать мусор, горючие отходы, сухие листья и разводить костры на территории населённых пунктов, а также в лесных массивах и на дачных участках. На это должны обратить внимание садоводы, которые именно в мае торопятся освободить свои «шесть соток» от лишнего мусора.

Нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Если сильно нужно, можно разводить костёр на площадках, очищенных до минерального слоя почвы, шириной не менее полуметра. Костёр в конце необходимо тщательно засыпать землёй или залить водой до полного прекращения тления.

Естественно, нельзя во время противопожарного режима бросать в лесу горящие спички, окурки и даже стекло, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и другое).

Готовить шашлыки на природе, в произвольном месте, также нельзя. По информации старшего инспектора пожарной службы Максима Пузикова, полностью запрещено разведение огня, костров, розжиг мангалов на природе. Ведь чаще всего лесные пожары происходят от искр, которые разносит ветер. Если сильно хочется самому приготовить шашлык на свежем воздухе — делать это надо в специально оборудованных местах. Такие, к примеру, есть на большинстве туристических баз. Нарушителя противопожарного режима ждёт штраф до 10 тыс. рублей. Мусорить в лесу тоже не красиво. За это могут оштрафовать.

Клещ на тропе охоты

Вероятно, самый популярный представитель фауны в Алтайском крае в мае очень голоден и активен. Клещи за последнюю неделю покусали уже почти 100 человек. Основные жертвы — отдыхающие на природе горожане. Среди пострадавших 22 барнаульца. Пока случаев заболевания клещевым энцефалитом или другими опасными инфекциями не зафиксировано — но май только начался, и чтобы не попасть в неприятную статистику, стоит проявлять на природе осторожность и осмотрительность. Для этого надо правильно одеваться и знать места наибольшей концентрации этих животных. В Барнауле это аллея на проспекте Космонавтов, лесополоса на улице Солнечная Поляна, парк «Юбилейный», нагорная часть, а также посёлки Южный, Власиха , Лебяжье, Черницкое, Научный городок.

В парках города, а также в детских загородных оздоровительных учреждениях, на территории медицинских организаций, учреждений соцзащиты, турбаз, баз отдыха населения в мае будет проводиться акарицидная обработка, и там гулять можно относительно безопасно. По данным Роспотребнадзора Алтайского края, в регионе от клещей будет обработана территория более 2 тыс. гектаров.

Если клещ всё же присосался — помочь снять его могут в травмпунктах, а отнести его на исследование можно в вирусологическую лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» на улице Горького, 28, в Барнауле . Правда, только в рабочие дни и часы и за плату в 500 рублей.

Помимо клещей укусами человека могут «порадовать» осы, слепни и другие представители фауны. Вскоре, с установлением стабильного тепла в крае будет множество комаров — многочисленные разливы во время паводка создали для этого благоприятную среду.

Из прочих весенне-летних рисков для человека можно вспомнить про ожоги, отравления, солнечные и тепловые удары. Чуть позже — опасность водоёмов. Поэтому при выездах на природу не стоит потреблять продукты сомнительного качества, хорошо иметь при себе достаточный запас воды и дежурную аптечку.

Как всегда, наилучший способ отдохнуть в мае — занятия физкультурой, спортом и прогулки, а не потребление алкоголя. Проявляя осмотрительность, можно пережить майские праздники без потерь и подготовится к короткому, но жаркому алтайскому лету.