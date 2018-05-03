Побег из Кандагара: как русские летчики в 1996 году сбежали из афганского плена

В прошлом году этой захватывающей истории исполнилось 20 лет — семеро российских летчиков сумели угнать собственный самолет, чтобы вернуться домой из годового афганского плена.

Зачем они летели в Афганистан

Этот борт казанской авиакомпании «Аэростан» уже не первый раз летал с грузами боеприпасов для «Северного альянса». Хотя формально, еще со времен СССР, поставка снарядов, а также топлива в Афганистан конфликтующим сторонам нашей страной была запрещена. В августе татарский Ил-76-ТД должен был в очередной раз долететь до Кабула через Албанию с грузом стрелковых боеприпасов.

В состав экипажа входили семеро человек: командир судна В. И. Шарпатов, а также второй пилот, штурман, бортинженер, бортрадист и два ведущих инженера.

Кто и как их захватил

Казанский Ил-76-ТД 3 августа 1995 года должен был совершить рейс из албанской Тираны до Кабула (точнее до аэропорта в Баграме, что в 60 км от афганской столицы). Если стрелковые боеприпасы, перевозимые коммерческим бортом, предназначались «Северному альянсу», то авиабаза в Баграме находилась под контролем противоборствующ

его движения «Талибан» . Между тем, прежде аналогичный груз Ил доставлял уже дважды, и все проходило благополучно.

В воздушном пространстве Афганистана Ил-76-ТД перехватили истребители талибов МиГ-21 и принудили к посадке возле Кандагара, объясняя это тем, что нужно досмотреть груз. При досмотре в грузовом самолете были найдены боеприпасы, которые было официально запрещено перевозить. Причина для пленения экипажа и самолета была найдена.

В каких условиях содержали пленных

В плену семеро российских летчиков провели немногим более года. В последние дни перед побегом их содержали в пристройке к вилле губернатора Кандагара. Кормили плохо, пленники изнывали от жажды и испепеляющего зноя.

В любую минуту они ждали расправы: все-таки перевозили запрещенные снаряды для противников талибов. Вдобавок, летчики не замечали серьезной активности со стороны официальных представителей их родины по вызволению пилотов из плена. Между тем, пленников все настойчивее склоняли к переходу в ислам, что в свою очередь, должно было означать бесперспективнос

ть планов по освобождению.

Контакты с пленными пилотами все же удалось наладить — со стороны Татарстана добились возможности посещения российских летчиков представителем этой республики и другими российскими официальными лицами, летчики могли передавать и получать почту. Талибам предлагали обмен — запчасти для самолетов на летчиков. Но афганцы не согласились.

План побега

В ходе налаженных контактов с представителями российских учреждений и служб был разработан наиболее реализуемый план побега из Кандагара — на своем же самолете.

Совпали ряд обстоятельств, которые вкупе сделали этот смелый вариант решения проблемы осуществимым. Во-первых, талибов удалось убедить в необходимости проведения регулярных профилактических работ на Ил-76-ТД. Перед побегом пилоты систематически доставлялись на борт и работали там под вооруженной охраной. Во-вторых, с самолета так и не слили топливо, а его в свое время заправляли с расчетом на обратный путь из Афганистана. В-третьих, был выбран удачный день (пятница, выходной, особенно почитаемый мусульманами) — охрана летчиков была ослаблена.

Сбежали вместе с охранниками

В середине августа 1996 года экипаж Ил-76-ТД в очередной раз занимался техобслуживанием своего самолета, который был якобы необходим из-за поврежденного колеса шасси. Вместе с семерыми пилотами на борту находились три вооруженных охранника.

По сути, технически ничего не мешало взлету, и экипажем были запущены двигатели лайнера. Службы аэродрома ничего не могли сделать — была пятница, и большинство персонала авиабазы отсутствовало, в том числе, и пилот истребителя-перехватчика.

Как только самолет поднялся в воздух, запаниковали охранники. Один из них даже передернул затвор автомата, собираясь расстрелять пилотов. Но командир корабля резко снизил высоту, талибы попадали, пилоты их скрутили и связали.

Борт шел через воздушное пространство Ирана (предварительно была достигнута такая договоренность) в ОАЭ на предельно малых высотах — чтобы талибы не могли его засечь и сбить. В результате Ил-76-ТД без происшествий долетел до Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты). Через сутки российские летчики были уже в Казани

Что было потом

Спустя несколько дней командира Ил-76-ТД и второго пилота представили к званию «Герой России», остальные пятеро членов экипажа получили ордена Мужества.

Ходили слухи, что столь удачное разрешение истории с пленом не обошлось без выкупа или подкупа талибов, однако документально они не подтверждаются.

Второе рождение эта эпопея получила в 2010 году, когда на российские экраны вышел фильм «Кандагар», снятый на основе истории с пленением российских летчиков.