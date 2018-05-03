В Подмосковье за неделю выявлено около 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства

По итогам минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья выявила в регионе порядка 2,5 тыс. различных нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. «С 23 по 28 апреля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2473 нарушения жилищного законодательства. Выдано 258 предписаний об их устранении и составлено 164 протокола об административной ответственности», — рассказал глава ведомства Вадим Соков , слова которого приводятся в сообщении. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 117 штрафов на общую сумму 3,3 млн руб. Больше всего протоколов за отчетный период инспекторы составили в городском округе Химки . Здесь было возбуждено 12 административных дел за нарушение лицензионных требований, норм законодательства об энергосбережении, несвоевременное исполнение предписаний Госжилинспекции и непредоставление информации в надзорное ведомство.