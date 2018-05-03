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В Подмосковье за неделю выявлено около 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства
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В Подмосковье за неделю выявлено около 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства 

Rambler News Service 35 минут назад
По итогам минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья выявила в регионе порядка 2,5 тыс. различных нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 23 по 28 апреля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2473 нарушения жилищного законодательства. Выдано 258 предписаний об их устранении и составлено 164 протокола об административной ответственности», — рассказал глава ведомства Вадим Соков, слова которого приводятся в сообщении.
По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 117 штрафов на общую сумму 3,3 млн руб.
Больше всего протоколов за отчетный период инспекторы составили в городском округе Химки. Здесь было возбуждено 12 административных дел за нарушение лицензионных требований, норм законодательства об энергосбережении, несвоевременное исполнение предписаний Госжилинспекции и непредоставление информации в надзорное ведомство.
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