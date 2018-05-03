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О выдаче США врача, «сдавшего» бен Ладена, речи нет, заявил МИД Пакистана
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Путин провел массовые отставки

О выдаче США врача, «сдавшего» бен Ладена, речи нет, заявил МИД Пакистана 

РИА Новости 38 минут назад
МИД ПАКИСТАНА ЗАЯВИЛ, ЧТО О ВЫДАЧЕ США ВРАЧА АФРИДИ, ПОМОГАВШЕГО В ЛИКВИДАЦИИ БЕН ЛАДЕНА, РЕЧИ НЕ ИДЕТ
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