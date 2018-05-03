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В апреле «Жилищник» провёл в Соколиной горе ремонт асфальта по 52 обращениям
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В апреле «Жилищник» провёл в Соколиной горе ремонт асфальта по 52 обращениям 

Управа района Соколиная гора 39 минут назад
В течение апреля в управу района и в ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» поступило 74 обращения, связанных с ямочным ремонтом дворовых территорий. По 52 из обращений работы уже проведены, сообщили в «Жилищнике».
Соколинцы обращали внимание представителей исполнительного органа власти и районной управляющей компании на разрушенные стоки возле подъездов домов и на проезжей части, а также на ямы, выбоины и провалы на дорогах. Как сообщили в ГБУ «Жилищник района Соколиная гора», над устранением нарушений асфальтобетонного покрытия работают несколько бригад. Уже восстановлено покрытие во дворах улиц Вольная, Щербаковская, Буракова, Ткацкая, а также на 8-й, 9-й и 10-й улицах Соколиной горы.
Напомним, что оставить подобное обращение можно на портале «Наш город Москва», в отделе ЖКХ и благоустройства управы района или в «Жилищнике» Соколиной горы.
Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».
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