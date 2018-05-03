Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо»

Инфекционная клиническая больница №2 приняла участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда среди столичных учреждений.

Отраслевая комиссия, которая исполняла в трудовом соревновании роль жюри, дала положительную оценку работе учреждения в сфере охраны труда. Как отметили в ИКБ №2 Соколиной горы, огромную роль в сохранении жизни и здоровья сотрудников играет соблюдение правил в этой области. Кроме того, не так давно было принято решение выйти в сфере охраны труда на новый уровень и организовать тематические лекции и круглые столы.

Старт инициативе дал круглый стол, темой которого стали важные тенденции в сфере защиты интересов работников учреждения, приуроченный ко Всемирному дню охраны. Участие в этом мероприятии принял глава центра охраны труда Восточного округа Виктор Просветов.

Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.