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Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо»
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Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо» 

Управа района Соколиная гора 36 минут назад
Инфекционная клиническая больница №2 приняла участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда среди столичных учреждений.
Отраслевая комиссия, которая исполняла в трудовом соревновании роль жюри, дала положительную оценку работе учреждения в сфере охраны труда. Как отметили в ИКБ №2 Соколиной горы, огромную роль в сохранении жизни и здоровья сотрудников играет соблюдение правил в этой области. Кроме того, не так давно было принято решение выйти в сфере охраны труда на новый уровень и организовать тематические лекции и круглые столы.
Старт инициативе дал круглый стол, темой которого стали важные тенденции в сфере защиты интересов работников учреждения, приуроченный ко Всемирному дню охраны. Участие в этом мероприятии принял глава центра охраны труда Восточного округа Виктор Просветов.
Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.
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