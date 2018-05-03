СФ: Россия и Беларусь будут укреплять разносторонее сотрудничество 

Николай Федоров, первый заместитель председателя Совета Федерации России:
— Для россиян встречи с представителями Беларуси всегда полезны и приятны. Сегодня мы наблюдаем, как наши отношения динамично развиваются. Увеличивается товарооборот, ширятся социальные и культурные обмены. Драйвером наших растущих связей являются форумы регионов Беларуси и России, в рамках которых заключаются новые коммерческие соглашения. Беларусь и Россия на уровне парламентов и впредь будут укреплять экономическое, социальное и культурное сотрудничество.