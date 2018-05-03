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Студенты из Соколиной горы приняли участие в военно-спортивном соревновании
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Студенты из Соколиной горы приняли участие в военно-спортивном соревновании 

Управа района Соколиная гора 36 минут назад
Ученики колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 участвовали в номинации «Военно-спортивные состязания» городского этапа регионального столичного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества».
Как отметили в учебном заведении, ребята достойно отстояли честь КИГМ №23, показав хорошие результаты. Соревнования прошли на базе Технического пожарно-спасательного колледжа им. Героя РФ В. М. Максимчука. Они состояли из нескольких блоков. Военный блок — испытание сил молодежи в разборке и сборке автоматического оружия, в оказании первой медицинской помощи. Спортивный блок — это подтягивания, отжимания, рывок гири весом 16 килограмм, подъем туловища из положения лежа. Общекомандный блок — перетягивание каната, и, наконец, конкурс капитанов, в рамках которого студенты состязались в армрестлинге.
Фото: предоставлено КИГМ №23.
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