Организаторы ЯМЭФ отметили увеличение числа участников на треть

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В этом году количество участников Ялтинского международного экономического форума, по сравнению с прошлым, увеличилось на 30% — до 3122 человек. Об этом сообщил сопредседателя оргкомитета «ЯМЭФ» и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

На заседании оргкомитета он уточнил, что в том числе 612 участников представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 — Республику Крым, остальные — 45 других регионов России

Назаров добавил, что в ходе ЯМЭФ удалось обсудить массивный пласт глобальных вопросов экономической и политической повестки: от развития международного и межрегионального сотрудничества до вопросов экономической политики России, защиты бизнеса, развития различных отраслей экономики. «В 2018 году расширился не только круг участников форума, но и его повестка. Важно, что программа ЯМЭФ стала задавать вектор дискуссий для других форумов и международных мероприятий. Это такие темы, как криптовалюта, цифровая экономика, безопасность, экология и другие», — цитирует его пресс-служба главы РК.

Сопредседатель оргкомитета добавил, что по итогам конкретных предложений участников всех сессий форума будут составлены резолюции, предложения из которых будут включаться в ежегодный доклад президенту России Владимиру Путину

По словам Назарова, одним из важных мероприятий форума стало проведение пленарного заседания «Будущее мира», на котором прозвучали значимые заявления и призывы международных гостей ЯМЭФ о необходимости снятия санкций и возвращения к международному диалогу с Россией, признания легитимности выбора крымчан.

В свою очередь председатель оргкомитета форума, глава РК Сергей Аксенов отметил, что ЯМЭФ был проведен на достаточно высоком уровне, цель его проведения достигнута. «Нам приходят письма благодарности и от зарубежных, и от российских участников. Так что наша командная работа принесла плоды», — сказал он.

При этом глава РК уточнил, что необходимо проанализировать и устранить все нерешенные организационные моменты. «Все процессы можно улучшать до бесконечности. Считаю, что резерв у нас есть, и с точки зрения организации все детали должны быть отшлифованы», — пояснил он.

В то же время заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин отметил, что количество панельных сессий, которые прошли в ходе IV ЯМЭФ, более чем в 2 раза превысило показатели предыдущего форума.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России

В 2018 году форум проходил 19-21 апреля в Ялте. В нем приняли участие 3 тыс. политиков и бизнесменов из более чем 70 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. По итогам было подписано 70 соглашений на сумму 162 млрд рублей.