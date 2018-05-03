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Волоколамский городской суд решил отклонить иск к «Ядрово»
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Волоколамский городской суд решил отклонить иск к «Ядрово» 

360tv.ru 44 минуты назад
Волоколамский городской суд 3 мая принял решение из-за недоказанности требований отклонить иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово» и проведению рекультивации полигона, поданного в начале марта.
Сейчас старая карта полигона рекультивируется. Специалисты голландской компании Multriwell занимаются монтажом системы активной дегазации, которая позволит утилизировать свалочный газ и максимально снизить риск возникновения неприятного запаха от полигона.
Подрядная организация перешла к проведению проколов и монтажу вертикальных скважин на шестом из 17 участков карты. На предыдущих пяти уже установлены, помимо вертикальных скважин, горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, поверхность накрыта изолирующими геомембраной и гидроматами. Полностью система дегазации будет введена в эксплуатацию до 15 июня.
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