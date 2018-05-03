Иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово» отклонили из‑за недоказанности требований

В подмосковном Волоколамске отклонили иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово», эксплуатирующего полигон твердых бытовых отходов, из-за недосказанности требований, на данный момент уже идет активная дегазация «Ядрова».

Волоколамский городской суд принял решение из-за недоказанности требований отклонить иск пяти физических лиц по прекращению деятельности ООО «Ядрово» и проведению рекультивации полигона, поданного в начале марта. Фактически уже сейчас старая карта полигона рекультивируется.

Специалисты голландской компании Multriwell занимаются монтажом системы активной дегазации, которая позволит утилизировать свалочный газ и максимально снизить риск возникновения неприятного запаха от полигона.

Подрядная организация перешла к проведению проколов и монтажу вертикальных скважин на шестом из 17 участков карты. На предыдущих пяти уже установлены, помимо вертикальных скважин, горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, поверхность накрыта изолирующими геомембраной и гидроматами.

Полностью систему дегазации введут в эксплуатацию до 15 июня.