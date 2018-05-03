Ещё
Иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово» отклонили из‑за недоказанности требований
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово» отклонили из‑за недоказанности требований 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Волоколамске отклонили иск по прекращению деятельности ООО «Ядрово», эксплуатирующего полигон твердых бытовых отходов, из-за недосказанности требований, на данный момент уже идет активная дегазация «Ядрова».
Волоколамский городской суд принял решение из-за недоказанности требований отклонить иск пяти физических лиц по прекращению деятельности ООО «Ядрово» и проведению рекультивации полигона, поданного в начале марта. Фактически уже сейчас старая карта полигона рекультивируется.
Специалисты голландской компании Multriwell занимаются монтажом системы активной дегазации, которая позволит утилизировать свалочный газ и максимально снизить риск возникновения неприятного запаха от полигона.
Подрядная организация перешла к проведению проколов и монтажу вертикальных скважин на шестом из 17 участков карты. На предыдущих пяти уже установлены, помимо вертикальных скважин, горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, поверхность накрыта изолирующими геомембраной и гидроматами.
Полностью систему дегазации введут в эксплуатацию до 15 июня.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
РИАМО: последние новости
На билетах РЖД будут указывать отправление и прибытие поезда по местному времени Единый агрегатор для малых госзакупок запустят в РФ 300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки398
Windows сломал компьютеры по всему миру70
Популярный российский блогер найден мертвым134
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня19
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе146
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение