Кудрину нашли место в правительстве

Как известно, 7 мая состоится церемония официального вступления в должность избранного президента России Владимира Путина . Ожидается, что сразу после инаугурации (может, уже на следующий день) глава государства внесёт в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Если депутаты её поддержат, начнётся формирование нового правительства.

Возможно, апартаменты в Белом доме среди прочих сановников займёт и глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин . Мы уже высказывали предположение, что Кудрин получит пост первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок правительства. Тем более что нынешний его куратор, первый вице-премьер Игорь Шувалов , судя по всему, правительство покинет.

С этой логикой согласно и ведущее в мире финансово-экономическое издание The Financial Times. По мнению британской газеты, Кудрин с подачи Путина заберёт экономические полномочия у Медведева, который при этом, скорее всего, сохранит пост главы правительства.

Вообще-то, для этого Кудрину не обязательно становиться вице-премьером. Его могут назначить помощником президента по экономическим вопросам ( Андрею Белоусову , занимающему этот пост в настоящее время, подберут какую-нибудь иную высокую должность). Либо Алексей Леонидович займёт какую-то другую, но тоже значимую должность в администрации президента . К примеру, по предположению источников The Financial Times в структурах российской власти, станет представителем президента по вопросам международного экономического сотрудничества.

Думается, что Кудрин с большой долей вероятности может стать Alter ego Путина на этом самом сложном и ответственном в настоящее время участке госуправления. Ни один из нынешних управленцев, да и все они скопом с задачей налаживания отношений с Западом или хотя бы некоторого сглаживания международных противоречий не справились. Записать тут им себе в актив нечего!

И дело не столько в том, что они совсем не стараются. Главная причина иная — Запад не воспринимает этих людей как серьёзных переговорщиков. Особым авторитетом ни в Штатах, ни в Европе нынешние вице-премьеры и министры не обладают. В отличие от Кудрина.

Этого человека, возглавлявшего российский Минфин дольше всех остальных (2000-2011), всегда высоко ценили в международных финансовых кругах. И не скрывали своего уважения, отмечая заслуги Кудрина самыми престижными в кругу финансистов званиями и наградами. Так, влиятельное британское издание Euromoney признало его «Министром финансов 2010 года».

В редакционной статье отмечалось, что награда вручена, в первую очередь, за эффективную политику, которую проводило финансовое ведомство России по накоплению сверхдоходов от нефтегазового сектора. Как отмечало издание, глава российского Минфина, «преодолев ощутимое политическое давление, добился создания Резервного фонда, который позволил России выйти из глобального финансового кризиса в гораздо лучшей форме, чем ожидали эксперты». При этом коллеги по финансовому цеху назвали Алексея Кудрина «финансовым менеджером высочайшего класса». Предложили даже возвести Кудрину памятник в Москве (при жизни, естественно) за его финансовую выдержанность и дальновидность.

И это была далеко не первая международная награда Кудрина, полученная им за время работы на посту главы российского Минфина. В 2005 году он был признан министром финансов года журналом The Banker , входящим в группу Financial Times. Тогда российский вице-премьер стал победителем сразу в двух номинациях: «Мировой министр финансов года» и «Министр финансов года стран Европы». Кудрин удостоился этих наград за «успех в убеждении кредиторов и инвесторов в том, что Россия является ответственным и дисциплинированным игроком».

Ни одному предшественнику или преемнику Кудрина Запад не пел таких дифирамбов.

Персона переговорщика, этакого посла доброй воли не должна вызывать реакции стойкого отторжения ни в Штатах, ни в странах ЕС . К Кудрину же наверняка прислушаются и тогда, когда он станет говорить о самых больных местах наших взаимоотношений.

Разумеется, считать Кудрина чародеем, открывающим при помощи волшебной палочки любую дверь на Западе, не приходится. Там прекрасно знают, что Кудрин — человек из самого близкого окружения Путина. Собственно, и сам президент никогда не скрывал, что Алексей Кудрин его друг. Однако, даже несмотря на близость к нелюбимому на Западе Путину, Кудрин может немало сделать для нормализации отношений России с Америкой и Европой.

Ситуация взаимного раздражения и отторжения зашла так далеко, что Путин уже не может взять и неожиданно поменять курс на 180 градусов. Для него такой манёвр будет означать потерю политического лица. Не может Путин даже сменить сравнительно жёсткую риторику на относительно мягкую. Как бы ему ни хотелось. Для демонстрации готовности к компромиссам ему нужен человек, совмещающий в себе несколько важных качеств. Во-первых, это должен быть очень умный и тактичный человек. Во-вторых, человек доверенный. И, наконец, в-третьих — тот, кого охотно принимают «в Европе и в лучших домах Филадельфии». Если этим человеком окажется не Кудрин, то кто?

Санкции, которые сыплются на нас, как из рога изобилия, сильно тормозят развитие отечественной экономики, если вообще не делают его невозможным. Владимир Путин это прекрасно понимает. На Западе объясняют сдержанную реакцию российского лидера на новый санкционный список тем, что Путин ищет возможность наладить сотрудничество с Западом для ослабления давления на Россию.

Назначение Кудрина «командиром отряда сапёров», возводящего мост между Россией и Западом стало бы чётким сигналом того, что Москва готова идти на компромиссы.

«Это будет мощный сигнал, потому что Кудрин — единственный в высших эшелонах власти, с кем будут говорить на Западе и кому там определённо доверяют», — приводит The Financial Times слова известного российского экономиста Евгения Гонтмахера

Как бы то ни было, но, похоже, Алексею Леонидовичу придётся-таки покинуть тишь кабинетов и вместо написания стратегий впрячься в жёсткую лямку налаживания отношений с Западом. Надеемся, что труд этот всё же не окажется сизифовым.