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Конкурс чтецов в Войковском посвятили Дню Победы
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Конкурс чтецов в Войковском посвятили Дню Победы 

Управа района Войковский 42 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Конкурс чтецов «Звенит победная весна!» на минувшей неделе прошёл в Войковском районе. Площадкой стала школа № 717, а стихи в честь 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне декламировали ее ученики — всего выступили 25 человек.
«Жюри, в состав которого вошли четвероклассники, с большой ответственностью отнеслось к своим обязанностям. Мероприятие прошло в атмосфере гордости за своих дедов, прадедов и всех, кто защищал нашу Родину!», — говорится в материале на официальном сайте школы.
В числе стихотворений, которые читали школьники, было произведение «Победная весна» и другие. (жм)
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