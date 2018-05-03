Конкурс чтецов в Войковском посвятили Дню Победы

Конкурс чтецов «Звенит победная весна!» на минувшей неделе прошёл в Войковском районе. Площадкой стала школа № 717, а стихи в честь 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне декламировали ее ученики — всего выступили 25 человек.

«Жюри, в состав которого вошли четвероклассники, с большой ответственностью отнеслось к своим обязанностям. Мероприятие прошло в атмосфере гордости за своих дедов, прадедов и всех, кто защищал нашу Родину!», — говорится в материале на официальном сайте школы.

В числе стихотворений, которые читали школьники, было произведение «Победная весна» и другие. (жм)