В Курской области запели соловьи

Поющих птиц 30 апреля заметили сотрудники Центрально-Чернозёмного государственного заповедника имени профессора В. В. Алехина

За последние десять лет раньше всего соловьи обыкновенные прилетели в регион в 2014 году — 23 апреля, самый поздний прилёт был отмечен в 2011 году — тогда птицы запели только 8 мая Самая ранняя встреча в этом году в Курской области отмечена 26 апреля, в Глушковском районе, в окрестностях Курска птицы начали петь на день позже.

Обыкновенный соловей относится к так называемым дальним мигрантам и зимует в центральной и юго-восточной Африке.