Ещё
В Курской области запели соловьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

В Курской области запели соловьи 

Курские известия 44 минуты назад
Фото: Курские известия
Поющих птиц 30 апреля заметили сотрудники Центрально-Чернозёмного государственного заповедника имени профессора В. В. Алехина
За последние десять лет раньше всего соловьи обыкновенные прилетели в регион в 2014 году — 23 апреля, самый поздний прилёт был отмечен в 2011 году — тогда птицы запели только 8 мая  Самая ранняя встреча в этом году в Курской области отмечена 26 апреля, в Глушковском районе, в окрестностях Курска птицы начали петь на день позже.
Обыкновенный соловей относится к так называемым дальним мигрантам и зимует в центральной и юго-восточной Африке.
Курские известия: последние новости
Куряне могут получить георгиевскую ленту 4 и 6 мая Курская прокуратура выявила нарушения в работе 14 управляющих компаний В Курской области 7 тысяч вакансий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе61
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ163
Популярный российский блогер найден мертвым17
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии361
В России могут ввести новый налог198
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение