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Полицейские устанавливают личность мужчины, чей скелет нашли под Тюменью
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Полицейские устанавливают личность мужчины, чей скелет нашли под Тюменью 

72.ru 42 минуты назад
Фото: 72.ru
На прошлой неделе, 23 апреля, в Нижнетавдинском районе были найдены скелетированные останки тела. Мертвый мужчина лежал вблизи садоводческого общества «Здоровье — 3». Сейчас полицейские пытаются установить его личность.
— Предположительно, мужчине было 50-70 лет. Его рост 170 сантиметров. На голове имеются седые волосы длиной более десяти сантиметров. Он был одет в синее трико с лампасами по бокам белого цвета, один из которых в виде плетения, в футболку синего цвета с надписью «NTROVERSY», трусы бело-голубого цвета, — сообщается в уголовном розыске.
В ведомстве также рассказали, что в случае, если кто-то узнал в погибшем своего знакомого, сообщить об этом по телефону (3452) 793 932, 793 638, 793 727, дежурная часть 793 023 или 02.
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