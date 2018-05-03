Полицейские устанавливают личность мужчины, чей скелет нашли под Тюменью

На прошлой неделе, 23 апреля, в Нижнетавдинском районе были найдены скелетированные останки тела. Мертвый мужчина лежал вблизи садоводческого общества «Здоровье — 3». Сейчас полицейские пытаются установить его личность.

— Предположительно, мужчине было 50-70 лет. Его рост 170 сантиметров. На голове имеются седые волосы длиной более десяти сантиметров. Он был одет в синее трико с лампасами по бокам белого цвета, один из которых в виде плетения, в футболку синего цвета с надписью «NTROVERSY», трусы бело-голубого цвета, — сообщается в уголовном розыске.

В ведомстве также рассказали, что в случае, если кто-то узнал в погибшем своего знакомого, сообщить об этом по телефону (3452) 793 932, 793 638, 793 727, дежурная часть 793 023 или 02.