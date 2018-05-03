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В колледже на Ленинградке абитуриентам расскажут об интернете вещей
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В колледже на Ленинградке абитуриентам расскажут об интернете вещей 

Управа района Войковский 43 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
День открытых дверей состоится 19 мая в Центре информационно-коммуникационных технологий Колледжа предпринимательства № 11 на Ленинградском шоссе. Будущие студенты смогут поучаствовать в мастер-классах, узнают, что такое интернет вещей и смогут сами собрать LEGO-робота и запрограммировать его на простейшие действия.
Помимо этого здесь пройдет мастер-класс «Защитил информацию — защитил себя» по вопросам информационной безопасности и познавательное занятие «Собери сеть», посвященное устройству компьютерных сетей и сетевому оборудованию.
Время проведения мероприятия: с 10.00 до 13.00. Адрес: Ленинградское шоссе, дом 13а.
Справки по телефону 8 (499) 150-55— 02. (жм)
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