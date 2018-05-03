В колледже на Ленинградке абитуриентам расскажут об интернете вещей

День открытых дверей состоится 19 мая в Центре информационно-коммуникационных технологий Колледжа предпринимательства № 11 на Ленинградском шоссе. Будущие студенты смогут поучаствовать в мастер-классах, узнают, что такое интернет вещей и смогут сами собрать LEGO-робота и запрограммировать его на простейшие действия.

Помимо этого здесь пройдет мастер-класс «Защитил информацию — защитил себя» по вопросам информационной безопасности и познавательное занятие «Собери сеть», посвященное устройству компьютерных сетей и сетевому оборудованию.

Время проведения мероприятия: с 10.00 до 13.00. Адрес: Ленинградское шоссе, дом 13а.

Справки по телефону 8 (499) 150-55— 02. (жм)