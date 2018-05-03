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Около 10 тысяч предпринимателей приняли участие в обсуждении стратегии «Умный город — 2030»
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Около 10 тысяч предпринимателей приняли участие в обсуждении стратегии «Умный город — 2030» 

Департамент информационных технологий города Москвы 43 минуты назад
Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
Завершился первый этап обсуждения цифровой стратегии столицы «Умный город — 2030». В работе приняли участие эксперты, предприниматели и специалисты Департамента информационных технологий города Москвы. Они поговорили о целях, задачах и направлениях дальнейшего развития Москвы как города будущего. За 20 дней обсуждения к нему подключились порядка 10 тысяч представителей бизнес-сообщества.
По подсчетам организаторов, участники более двух тысяч раз скачали презентации и другие документы проекта. Наиболее активно они обсуждали раздел «Развитие цифровой мобильности». Больше всего экспертов интересовали проблемы биометрических платежных систем, беспилотного транспорта и единой городской транспортной системы MaaS («Мобильность как сервис»).
Комментарии и предложения, полученные по итогам первого этапа, будут учтены в финальной версии документа. Узнать, как именно Департамент информационных технологий использовал идеи участников обсуждения, можно будет на третьем этапе обсуждения стратегии. Он пройдет в середине мая на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.
А 1 мая стартовал второй этап работы над цифровой стратегией. Перед обсуждением ее отраслевой части экспертному сообществу предложили ознакомиться с интересными наработками некоторых зарубежных мегаполисов и подходом к формированию умного города на федеральном уровне.
В отличие от традиционных отраслевых стратегий, новый документ не будет замкнут на сфере информационно-коммуникационных технологий. Он подразумевает взаимосвязанное развитие всех городских отраслей. Цель проекта — формирование инновационного города, в котором цифровые технологии применяются для повышения уровня жизни людей.
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