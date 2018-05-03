ФСБ объяснила досмотр невоенных судов в Азовском море

«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов и т.д., обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — сказано в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что иностранные моряки с пониманием относятся к этим мерам.