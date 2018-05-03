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ФСБ объяснила досмотр невоенных судов в Азовском море
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ФСБ объяснила досмотр невоенных судов в Азовском море 

Rambler News Service 45 минут назад
Крымское погрануправление ФСБ России заявило, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, передает «РИА Новости».
«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов и т.д., обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — сказано в сообщении ведомства.
В ФСБ добавили, что иностранные моряки с пониманием относятся к этим мерам.
Ранее сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля Россия останавливает и досматривает в Азовском море невоенные суда.
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