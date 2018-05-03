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Диким животным скормили 3,6 тысячи доз вакцины от бешенства
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Диким животным скормили 3,6 тысячи доз вакцины от бешенства 

Калуга 24 48 минут назад
Фото: Калуга 24
3,6 тысячи доз вакцины «Рабивак О/333» предназначенной для оральной иммунизации диких плотоядных животных от бешенства, разложили ветеринары в лесных угодьях охотхозяйств, расположенных поблизости от Калуги. Как сообщили в Калужской городской ветеринарной станции, вакцины были разложены на площади около 180 квадратных километров. В процессе принимали участие и представители охотхозяйств. Дикие животные продолжают оставаться основными переносчиками бешенства, но уже дважды в этом году бешенство в Калужской области регистрировалось и у сельскохозяйственных животных. Впервые это произошло в марте в деревне Гавриловка Кировского района, второй раз — в Мещовском районе. На этот раз бешенство поразило крупный рогатый скот, принадлежащий сельхозпредприятию «Нива». Результаты экспертизы, подтвердившей, что животное больно бешенством, комитетом ветеринарии при правительстве Калужской области были получены 1 мая.
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