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Странные символы в небе напугали жителей Пекина и Казахстана
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Странные символы в небе напугали жителей Пекина и Казахстана 

13 Новостей.ru 37 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Это не обычные облака, которые мы привыкли наблюдать на небе, а странные узоры, которые могут что-то означать и поэтому многие люди в замешательстве от них. Фотографии таинственных узоров небе вызывают удивление и в некоторых случаях даже некий страх перед неизвестным явлением, которое стало встречаться всё чаще в различных странах. Наиболее резко встал вопрос обсуждения в Китае, где люди решили, что это явление является знаками от пришельцев, которые давно следят за жителями нашей планеты. Эксперты из научных кругов сделали свои заявления по поводу причудливых узоров, которые были заметны в разные дни и в разных концах мира. С их слов, эти следы на небе являются результатом запуска ракет, а не деятельностью инопланетян и не стоит искать мистику там, где её нет. Впрочем, многие люди подобным объяснениям не поверили и считают, что их обманывают и скрывают нечто важное. Очередная теория заговора?!
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