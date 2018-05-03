Панов призвал нижегородцев не доплачивать за тепло Автозаводской ТЭЦ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 3 мая провел брифинг в связи с массовым протестом жителей Автозаводского района, возмущенных доплатой за теплоснабжение по итогам отопительного сезона за 2017 год.

Как отметил Панов, людям были дополнительно начислены огромные суммы. «Это вызывает как минимум чувство недоумения, а на самом деле это по-настоящему очень несправедливо по отношению к любой семье», — заявил он, призвав жителей не платить по такому огромному счету.

Мэр добавил, что такой перерасчет можно было бы объяснить большим потреблением тепловой энергии в 2017 году.

«Подобные суммы говорят о том, что в квартирах на Автозаводе было неожиданно очень тепло и практически там были созданы идеальные климатические условия. Что, конечно же, маловероятно», — подчеркнул он.

Как объяснил Панов, погрузившись в юридическую сторону вопроса, администрация выяснила, что имеется спор между домоуправляющей компанией «Наш дом» и компанией «Волгоэнергосети», в структуру которой входит Автозаводская ТЭЦ. Получилось так, что у общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепла истек срок действия последней проверки. Соответственно, ТЭЦ перестала принимать их показания и учитывать. Но это было в летом, когда теплоснабжение отсутствует. И за тот период, пока не была проведена следующая проверка, ТЭЦ насчитала потребление тепла по нормативам, хотя по факту услуга жителям не оказывалась.

«Отсутствие счетчиков, показания которых можно принимать к учету, позволяет ресурсоснабжающей компании делать расчет по нормативу. Так образовалась сумма, которая и попала в перерасчет», — продолжил мэр.

По словам Владимира Панова, в настоящее время все надзорные органы также занимаются этим вопросом, начаты проверки.

«Со стороны города мы будем защищать интересы жителей, потому что я как глава города считаю ситуацию крайне несправедливой и невозможной на территории города», — заявил Панов, выражая сожаление, что данный вопрос вообще появился в повестке дня.

«Окончательный диагноз» ситуации обещано поставить не позднее 7-8 мая.

Принимающий участие в брифинге министр ЖКХ региона Андрей Чертков добавил, что конфликт между домоуправляющей и ресурсоснабжающей компаниями ни в коем случае не должен был выплескиваться в новые квитанции для жителей. «Потому что в конфликте нет правой стороны. Правоту установит только суд. И до этого эти платежки ни в коем случае не должны были появиться на свет», — подчеркнул министр.

По информации господина Черткова, в Автозаводском и Ленинском районах 230 домов получили перерасчет за тепло в минус и 420 домов — в плюс. В общей сложности дополнительная сумма к оплате составляет порядка 100 млн рублей.

Те из жителей, кто уже оплатил по завышенным суммам в квитанциях, могут рассчитывать, что в дальнейшем им будет сделан перерасчет, заверила в ходе брифинга депутат думы ГД РФ Наталья Назарова

Как сообщалось ранее, нижегородцы перекрыли дорогу из-за огромных сумм в квитанциях.

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