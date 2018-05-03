В «Волгаре» хотят построить проезд между улицами Осетинской и Народной

Согласно опубликованной на сайте администрации города информации, по вопросу строительства этой дороги планируется провести публичные слушания. Они пройдут путем сбора мнений жителей с 28 апреля до 28 мая (включительно).

Проект планировки и межевания территории был подготовлен ООО «Шард» по распоряжению департамента градостроительства Самары . Так, согласно опубликованным документам, предполагается не только строительство самого проезда (216,1 погонных метра), но и реконструкция участка ул. Народной (276,9 погонных метра). Расчетная скорость движения по новом составит 30 км/ч, количество полос — 2-3.

Проект планировки предусматривает также расположение на ул. Народной двух остановочных пунктов с организацией карманов, на новом проезде также запланировано размещение линии наружного освещения.