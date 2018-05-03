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В «Волгаре» хотят построить проезд между улицами Осетинской и Народной
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В «Волгаре» хотят построить проезд между улицами Осетинской и Народной 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Согласно опубликованной на сайте администрации города информации, по вопросу строительства этой дороги планируется провести публичные слушания. Они пройдут путем сбора мнений жителей с 28 апреля до 28 мая (включительно).
Проект планировки и межевания территории был подготовлен ООО «Шард» по распоряжению департамента градостроительства Самары. Так, согласно опубликованным документам, предполагается не только строительство самого проезда (216,1 погонных метра), но и реконструкция участка ул. Народной (276,9 погонных метра). Расчетная скорость движения по новом составит 30 км/ч, количество полос — 2-3.
Проект планировки предусматривает также расположение на ул. Народной двух остановочных пунктов с организацией карманов, на новом проезде также запланировано размещение линии наружного освещения.
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