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В микрорайоне Волгарь планируют построить новую дорогу
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В микрорайоне Волгарь планируют построить новую дорогу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Власти Самары объявили публичные слушания. Горожан просят высказать свое мнение о новой дороге в микрорайоне Волгарь. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.
— Трасса соединит Осетинскую и Народную, — говорится в документе. — Кроме строительства 216 метров дороги, в Волгаре отремонтируют почти 277 метров проезжей части на Народной. Здесь планируют установить две остановки и оборудуют «карманы» для общественного транспорта. Средняя скорость движения на участке — 30 км/ч, количество полос — 2 или 3.
Проект планировки и межевания подготовило ООО «Шард». А городские власти назначили общественные слушания по поводу новой дороги. Сбор мнений от местных жителей продлится до 28 мая.
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