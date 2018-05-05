В микрорайоне Волгарь планируют построить новую дорогу

Власти Самары объявили публичные слушания. Горожан просят высказать свое мнение о новой дороге в микрорайоне Волгарь. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

— Трасса соединит Осетинскую и Народную, — говорится в документе. — Кроме строительства 216 метров дороги, в Волгаре отремонтируют почти 277 метров проезжей части на Народной. Здесь планируют установить две остановки и оборудуют «карманы» для общественного транспорта. Средняя скорость движения на участке — 30 км/ч, количество полос — 2 или 3.

Проект планировки и межевания подготовило ООО «Шард». А городские власти назначили общественные слушания по поводу новой дороги. Сбор мнений от местных жителей продлится до 28 мая.