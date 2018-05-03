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В одном из городов Башкирии появится колесо обозрения
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В одном из городов Башкирии появится колесо обозрения 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Нефтекамске рабочие монтирую величественный аттракцион. Колесо обозрения в скором времени появится в местном парке. Строители уже спилили мешающиеся деревья и приступили к монтажу конструкций. По словам горожан, половина колеса обозрения уже готова.
— На аттракционе буду застекленные кабинки. О нем давно говорили. Вместо спиленных деревьев должны посадить новые. К тому же рядом оборудую аллею и аккуратные дорожки, — рассказали жители города.
Строительство аттракциона продолжается в рамках программы благоустройства Нефтекамска. Чтобы узнать о сроках строительства колеса, мы направили запрос в местную администрацию.
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