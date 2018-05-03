Акция «Бессмертный полк» в Ярославле пройдет под военные песни

В этом году исполняется 73 года со дня Великой Победы. 9 Мая россияне традиционно почтят подвиги своих родственников шествием «Бессмертный полк». Каждый желающий сможет присоединиться к масштабной акции. Ярославцы — не исключение.

Формирование колонны в областном центре начнется в 11 часов. Место сбора традиционное — у памятника Николаю Некрасову на Волжском бульваре. Шествие стартует в 11.20. Маршрут протяженностью 1,5 километра пролегает по верхнему ярусу Волжской набережной через Народный переулок до Советской площади. Финишируют участники у Вечного огня. По предварительным подсчетам, шествие займет около полутора часов.

Во время акции будут приняты все необходимые меры безопасности, организовано дежурство карет скорой помощи, установлены дополнительные контейнеры для сбора мусора.

— В этом году мы ожидаем около 12 тысяч участников, — рассказала начальник отдела реализации программ и проектов областного центра патриотического воспитания Юлия Костицына. — Для того чтобы встать в ряды «Бессмертного полка», нужно только желание. Распечатайте фотографию или изготовьте транспарант с данными о родственнике — участнике Великой Отечественной и приходите в День Победы на построение. Ведь целью шествия является сохранение памяти о военных и трудовых подвигах наших предков в годы войны.

Изготовить транспарант можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к партнерам «Бессмертного полка». Список опубликован на полковом сайте в дислокации города Ярославля : http://moypolk.ru/yaroslavl/news/gde-v-yaroslavle-izg. Если в семье не сохранилось фотографий ветерана, штендер можно сделать и без фото, просто с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания родственника. Инструкцию по самостоятельному изготовлению транспаранта, как и эмблему «Бессмертного полка», можно скачать на полковом сайте и на страницах акции в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте». Принять участие в шествии можно и без транспаранта, достаточно распечатать фотографию солдата, желательно в формате А4.

Важным условием участия является отсутствие на транспарантах любой другой символики, кроме «Бессмертного полка» и копии Знамени Победы. Запрещена самореклама, реклама общественных организаций и политических партий.

Несмотря на традиционную схему проведения шествия, в этом году готовится нововведение.

— Нам захотелось усилить музыкальное сопровождение, поэтому колонна проследует в сопровождении оркестра и волонтеров, которые исполнят советские песни военных лет, — пояснила Юлия Костицына. — Всего в организации шествия нам будут помогать около 120 добровольцев. Плей-лист еще формируется. В социальных сетях любой желающий может предлагать песни для исполнения во время прохождения колонны. Ярославцы уже активно включились в процесс. Сейчас лидируют легендарная «Катюша», любимая многими «Смуглянка», популярная в СССР «Темная ночь» и другие военные песни. Голосование продлится вплоть до 9 Мая.