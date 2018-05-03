Танцевальный коллектив из Троицка стал обладателем диплома творческого конкурса

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Хореографический коллектив «Реверанс» из городского округа Троицк 29 апреля выступил на Международном конкурсе «Феерия танца». По результатам мероприятия артисты стали дипломантами I степени.

— Всего в конкурсе приняли участие более 170 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Наши ребята выступили сразу с несколькими танцевальными номерами. Среди них: «Утренний туман» и «Страницы нашей памяти», — прокомментировал представитель хореографического коллектива «Реверанс».

Он добавил, что в рамках конкурса артисты посетили тематические мастер-классы. В конце мероприятия состоялась церемония награждения, где лучшим ребятам вручили памятные подарки и грамоты.