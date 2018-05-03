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Ученый из Севастополя предложил оригинальный способ спасения дельфинов
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Ученый из Севастополя предложил оригинальный способ спасения дельфинов 

360tv.ru 51 минуту назад
Научный руководитель региональной общественной организации «Оазис» Александр Жбанов предложил использовать для рыбной ловли сети, которые будут заметны для дельфинов. Именно по этой причине ежегодно на крымском побережье погибают китообразные, сообщил сайт «Новый Севастополь».
На один километр сетей погибало примерно
две-три  азовки — на каждую сеть, которую поставили (рыбаки). Они запутываются. Дельфин наблюдает за обстановкой не столько глазами, сколько своим гидролокационным акустическим аппаратом. Но сети для них невидимы
— Александр Жбанов.
Руководитель «Оазиса» считает, что рыбаки должны использовать сети с отпугивающими устройствами или специальными нитями. Чтобы это условие выполнялось, необходимо решить вопрос на законодательном уровне.
Жители Севастополя нашли на берегу мертвых дельфинов. На коже животных обнаружили следы от сетей и многочисленные резаные раны.
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