Ремонт дорог проведут в поселении Десеновское

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На территории Десеновского проведут работы по ремонту объектов дорожного хозяйства. Об этом 3 мая рассказали в администрации поселения.

— Мы согласовали большой план по приведению в порядок социально значимых объектов на территории Десеновского. В связи с тем, что поселение активно готовится к грядущему Чемпионату мира по футболу, кроме озеленения, специалисты проведут ремонт объектов дорожного хозяйства в деревне Десна, на улицах Мирная, Луговая и Кольцевая, — рассказал сотрудник администрации поселения Десеновское.

Он добавил, что работы уже начались и завершить реконструкцию планируется в мае.