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Ремонт дорог проведут в поселении Десеновское
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Ремонт дорог проведут в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Десеновского проведут работы по ремонту объектов дорожного хозяйства. Об этом 3 мая рассказали в администрации поселения.
— Мы согласовали большой план по приведению в порядок социально значимых объектов на территории Десеновского. В связи с тем, что поселение активно готовится к грядущему Чемпионату мира по футболу, кроме озеленения, специалисты проведут ремонт объектов дорожного хозяйства в деревне Десна, на улицах Мирная, Луговая и Кольцевая, — рассказал сотрудник администрации поселения Десеновское.
Он добавил, что работы уже начались и завершить реконструкцию планируется в мае.
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