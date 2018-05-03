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Щербинская городская больница заняла третье место в конкурсе
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Щербинская городская больница заняла третье место в конкурсе 

Префектура ТиНАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Щербинская городская больница приняла участие в окружном смотре-конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда в сфере здравоохранения по итогам работы за 2015-2017 годы. Об этом 3 мая сообщили в администрации учреждения.
— По итогам конкурса наша больница заняла третье место среди медицинских учреждений. Учреждения, которые приняли участие, должны были подтвердить соответствие стандартам организации труда, — поделился начальник информационно-аналитического отдела Щербинской городской больницы Юрий Кузнецов.
Конкурс проводится ежегодно среди учреждений бюджетной, производственной и предпринимательской сфер. Основная цель мероприятия — снижение общего числа несчастных случаев на рабочих местах.
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