Щербинская городская больница заняла третье место в конкурсе

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Щербинская городская больница приняла участие в окружном смотре-конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда в сфере здравоохранения по итогам работы за 2015-2017 годы. Об этом 3 мая сообщили в администрации учреждения.

— По итогам конкурса наша больница заняла третье место среди медицинских учреждений. Учреждения, которые приняли участие, должны были подтвердить соответствие стандартам организации труда, — поделился начальник информационно-аналитического отдела Щербинской городской больницы Юрий Кузнецов

Конкурс проводится ежегодно среди учреждений бюджетной, производственной и предпринимательской сфер. Основная цель мероприятия — снижение общего числа несчастных случаев на рабочих местах.