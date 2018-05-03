Видео: житель Белореченска зверски убил заболевшего лишаем кота

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Факт жестокого обращения с животным попал в объектив видеокамеры жительницы г. Белореченска . Она засняла, как мужчина избивал кота на ступеньках ведущих в подъезду дома. Все происходило вечером 30 апреля.

— Сидел на корточках и со всей силы бил кота по голове кулаком — руки живодёра были забрызганы кровью, — пост со всеми подробностями опубликовали в социальных сетях (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. «НК»).

Девушка возвращалась домой и заметила соседа, убивавшего кота. Она призвала мужчину не делать этого, однако он продолжил совершать убийство животного. Увидев, что девушка снимает все на камеру мобильного телефона, он «схватил полуживого кота за шею и потащил в сторону пустыря за их домом». Идти следом соседка испугалась, так как было уже темно. Больше животное никто не видел.

Проявив гражданскую позицию, жительница Белореченска вызвала сотрудников правоохранительных органов , а также обратилась к матери гражданина. Разговор с пенсионеркой тоже был снят на видео.

Женщина поясняла, что её сын пьян, а кот заболел лишаем:

— Не расстраивайся, другого выхода не было.

Пенсионерка добавила, что боится, что от кота могут заразиться другие домашние животное, а денежными средствами на лечение или усыпление она не располагает.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили заявительнице, что случившимся займутся после праздников.

— Около получаса они беседовали с живодёром в его квартире. Потом сообщили соседке, что после праздников к ним придёт участковый и уехали. Тем временем мать мужчины вышла и вымыла с хлоркой окровавленные ступеньки в подъезд. — Говорится в посте, размещенном в социальных сетях (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. «НК»).