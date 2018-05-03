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Митинг-концерт прошел на Автозаводской площади
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Митинг-концерт прошел на Автозаводской площади 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 49 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Члены Молодежной палаты района Орехово-Борисово Северное стали участниками акции памяти, которая прошла на Автозаводской площади в четверг, 3 мая.
Возле памятника Ополченцев Пролетарского района, что находится возле станции метро «Автозаводская», собрались ветераны, молодые люди и активные жители Южного округа, чтобы почтить память павших воинов Великой Отечественной.
— Важным направлением работы члены Молодежной палаты считают участие в патриотических акциях районного, окружного и городского масштабов, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор молодежного движения Анна Радионова. — Одна из таких акций — возложение цветов к памятнику Ополченцам Пролетарского района. Проведение таких мероприятий это очень важно, их цель — почтить память погибших и отдать дань уважения всем тем, кто своим подвигом, героизмом и трудом выковал эту великую Победу.
У метро «Автозаводская» также прошел праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свои боевые навыки показали кадеты из школы №1770: они продемонстрировали приемы владения холодным оружием, рукопашного боя и игру на барабанах.
Фото предоставила Анна Радионова
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