Митинг-концерт прошел на Автозаводской площади

Члены Молодежной палаты района Орехово-Борисово Северное стали участниками акции памяти, которая прошла на Автозаводской площади в четверг, 3 мая.

Возле памятника Ополченцев Пролетарского района, что находится возле станции метро «Автозаводская», собрались ветераны, молодые люди и активные жители Южного округа, чтобы почтить память павших воинов Великой Отечественной.

— Важным направлением работы члены Молодежной палаты считают участие в патриотических акциях районного, окружного и городского масштабов, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор молодежного движения Анна Радионова. — Одна из таких акций — возложение цветов к памятнику Ополченцам Пролетарского района. Проведение таких мероприятий это очень важно, их цель — почтить память погибших и отдать дань уважения всем тем, кто своим подвигом, героизмом и трудом выковал эту великую Победу.

У метро «Автозаводская» также прошел праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свои боевые навыки показали кадеты из школы №1770: они продемонстрировали приемы владения холодным оружием, рукопашного боя и игру на барабанах.

Фото предоставила Анна Радионова