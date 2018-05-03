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Ресурсоснабжающую организацию из Серпухова дважды оштрафовали за нарушения
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Ресурсоснабжающую организацию из Серпухова дважды оштрафовали за нарушения 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Муниципальная ресурсоснабжающая организация из подмосковного Серпухова дважды оштрафована за уклонение от установки приборов учета, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
«Госжилинспекция Московской области наложила два административных штрафа за нарушения законодательства об энергосбережении на муниципальную ресурсонабжающую организацию МУП «Серпуховская теплосеть». Она не исполнила требования законодательства об установке приборов учета тепловой энергии, используемой на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов», — сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.
Инспекторы выявили нарушение при проверке обращений жителей домов №18 по улице Красный Текстильщик и №29 по Осенней улице в Серпухове. Приборов учета в них не оказалось, хотя федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» обязывал установить их до 1 июля 2013 года. На «Серпуховскую теплосеть» были наложены административные штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей.
По словам главы ведомства, в августе 2017 года полномочие по привлечению к административной ответственности за данное нарушение перешло к органам государственного жилищного надзора от Федеральной антимонопольной службы. За это время в Подмосковье различные наказания понесли более 60 предприятий и их руководителей.
«Наказания эти достаточно серьезны — штрафы на организации от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Поэтому прошу всех «ресурсников» ответственно подходить к исполнению установленных законом обязанностей, не доводя до необходимости наложения штрафов», — уточнил Соков.
МУП «Серпуховская теплосеть» получило предписания об устранении выявленных нарушений. Их исполнение находится на контроле Госжилинспекции.
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