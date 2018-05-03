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Владимир Панов рассказал, кто заменит арестованного директора департамента строительства
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Владимир Панов рассказал, кто заменит арестованного директора департамента строительства 

nn.ru 57 минут назад
Фото: nn.ru
Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении директора городского департамента строительства Юрия Щёголева, подозреваемого в получении взятки в размере 6,5 миллиона рублей.
— Пока нет решения суда, мы говорим лишь о подозрении на получение взятки. Жаль, что действующие сотрудники администрации не понимают, что реальность в городе изменилась. К сожалению, по такому же подозрению ранее был задержан руководитель муниципального предприятия, сейчас — директор департамента. Хотел бы поблагодарить сотрудников внутренних органов за то, что они продолжают борьбу с теми, кто дискредитирует городскую власть, — заявил мэр Нижнего Новгорода.
Владимир Панов отметил, что намерен менять принципы формирования кадрового резерва. Таким образом, в администрации будет рассмотрено резюме от любого нижегородца, желающего занять ту или иную должность в мэрии и принести пользу родному городу.
— Мы будем смотреть, насколько ваша компетенция соответствует этой должности. Скоро появится много интересных вакансий, — заключил Панов.
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