Владимир Панов рассказал, кто заменит арестованного директора департамента строительства

— Пока нет решения суда, мы говорим лишь о подозрении на получение взятки. Жаль, что действующие сотрудники администрации не понимают, что реальность в городе изменилась. К сожалению, по такому же подозрению ранее был задержан руководитель муниципального предприятия, сейчас — директор департамента. Хотел бы поблагодарить сотрудников внутренних органов за то, что они продолжают борьбу с теми, кто дискредитирует городскую власть, — заявил мэр Нижнего Новгорода.

Владимир Панов отметил, что намерен менять принципы формирования кадрового резерва. Таким образом, в администрации будет рассмотрено резюме от любого нижегородца, желающего занять ту или иную должность в мэрии и принести пользу родному городу.

— Мы будем смотреть, насколько ваша компетенция соответствует этой должности. Скоро появится много интересных вакансий, — заключил Панов.