Журналисты посетили место последнего боя генерала Петровского

Тогда по этому полю прорывались из немецкого окружения последние части 63-го стрелкового корпуса. Его командир генерал-лейтенант Леонид Петровский лично поднимал бойцов и командиров в атаку. Пробились немногие…

— Мясорубка — так рассказывал отец о том, что здесь происходило, — вспоминает уроженец здешних мест, наш водитель Иван Баленков. — Мы, мальчишки, еще долго после войны находили стреляные гильзы, остатки амуниции…

Где-то неподалеку погиб и генерал Петровский. В августе 1941 года его захоронили на опушке леса, о чем напоминает скромный обелиск. Всего, по приблизительным подсчетам, в этой операции погибли около 15 тысяч бойцов и командиров, несколько генералов. Но перед этим впервые в Великой Отечественной войне Красная армия отбросила немцев за Днепр более чем на 30 километров. Были освобождены белорусские города Жлобин и Рогачев. Целый месяц там вновь действовала советская власть. Как же ждала страна таких вестей! Около недели танковый клин Гудериана, сброшенный с берегов Днепра, был вынужден искать новую переправу.

Опасаясь флангового удара, немецкому командованию против трех советских дивизий пришлось снять с направления главного удара 7 соединений. Причем штаб одной из этих дивизий части 63-го корпуса при прорыве к своим разнесли в пух и прах, захватив секретную документацию. Так что сегодня, накануне дня Великой Победы, есть все основания вспомнить о тех событиях и их участниках. Ведь уже тогда, в июле-августе 41-го, состоялась, можно сказать, репетиция Победы.

Ульяновске, Части и соединения 63-го стрелкового корпуса комкора Петровского (звание генерал-лейтенанта ему было присвоено уже в ходе боев) дислоцировались в исконно российских местах, в Поволжье: Пензе Саратове . Это были уже сколоченные дивизии и полки, прошедшие Халхин-Гол и финскую войну. В июне 41-го первые эшелоны с войсками корпуса отправились на берега другой великой реки — Днепра. Не раз он становился мощной преградой на пути захватчиков разного рода. Вот и теперь был избран верховным командованием для развертывания нового стратегического рубежа советской обороны.

Для Петровского это было как возвращение в юность. Его командирская молодость прошла в Беларуси . Здесь в начале 1920-х он воевал с белополяками, командовал батальоном, зимой 1925 года принял полк в 29-й дивизии. После окончания Высших курсов усовершенствования высшего комсостава вновь командовал полком все той же дивизии Белорусского военного округа. «Военное дело знает и любит», — эта фраза частенько повторяется в его служебных характеристиках. В 1923 году в Витебске Леонид Петровский познакомился с Надеждой Викуловой, ставшей его женой. А в 1937 году он возглавил 5-й стрелковый корпус. В этом качестве провел учения, наступая от Бобруйска на Рогачев и Жлобин. И вот четыре года спустя войска Леонида Петровского получили приказ гнать врага там же, только в обратном направлении. Несмотря на отсутствие поддержки с воздуха, на то, что на подготовку были даны всего сутки, а полоса наступления достигала 70 километров (втрое больше, чем положено по уставу), враг где штыком, где гранатой был уничтожен и отброшен на запад на десятки километров.

… О том, что Жлобин был ареной жестоких боев, понимаешь сразу, как только сходишь с поезда. Несколько шагов — и ты на углу улиц имени генерала Петровского и капитана Баталова. Комбат Федор Баталов одним из первых был удостоен звания Героя Советского Союза в годы войны именно за освобождение Жлобина. Где-то здесь, к слову, и голову сложил. Еще пару шагов — и ты у стелы в центре площади Освободителей. Рядом Аллея героев. Есть в Жлобине и улица генерала Якова Фоканова, командира одной из дивизий корпуса, освобождавшей город. Для нашего гида, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жлобинского райисполкома Валентины Нехай, эти факты полны глубокого символизма. Деды ее защищали страну, родители, будучи детьми, прошли все ужасы немецкого концлагеря. Потому о том, помнят ли здесь тех, кто освобождал город в далеком 1941 году, рассказывает волнуясь:

— Тут переплелись судьбы местных жителей-белорусов, украинца Петровского, русского Баталова. В День Победы многие, и не только молодежь, приходят с портретами дедов, отцов — участников войны. Это наш «бессмертный полк». Молодожены к подножию стелы возлагают цветы. Да и многие городские и районные мероприятия проходят здесь, можно сказать, на виду у наших освободителей. А еще проложены туристические маршруты по местам боев 63-го стрелкового корпуса. К огромному сожалению, участников войны в районе практически не осталось. Тем ценнее для нас общение с внуком Федора Баталова москвичом Олегом Воробьевым — он участвовал в открытии памятной доски в честь деда. Приезжает уже со своими внуками — праправнуками Героя. Побывала у нас и дочь генерала Петровского Ольга Леонидовна.

Война до сих пор напоминает о себе. На днях на одной из улиц нашли ручную гранату. А в местном краеведческом музее показывают свежую находку другого рода: из военкомата поступили три смертных, как называли их солдаты, черных эбонитовых медальона с анкетными данными о владельцах. Полуистлевшие записки, скорее всего, пополнят экспозицию. Научный сотрудник музея Жанетта Гришина поясняет:

— Обладатель одного из медальонов Якуп Альбеков из Пензенской области остался жив. А украинец Иосиф Сташевский пропал без вести в 1941 году. Возможно, он был участником освободительного рейда генерала Петровского. Уроженец Гомельской области Михаил Хаменков пропал без вести в 1944 году. Теперь их судьбы прояснились. Правда, медальоны найдены отдельно от останков, установить могилы павших мы пока не можем. Но все равно сообщили о находке родственникам…

— К нам часто приезжают из разных уголков России и всего бывшего Советского Союза, — вступает в беседу старший научный сотрудник Екатерина Тисецкая…

Пока ехали в Старую Рудню , где покоится прах легендарного генерала Петровского, встретились памятники бойцам местного истребительного батальона, павшему в бою советскому летчику, партизанам. В самой деревне братскую могилу можно назвать мемориалом: более 200 погибших. Многие из них — скончавшиеся от ран бойцы и командиры 63-го стрелкового корпуса, в деревне в 41-м стоял медсанбат.

— Последнее перезахоронение состоялось в 2008 году, — уточняет председатель местного сельисполкома Николай Светлов. — В 2016 году добавили еще 36 фамилий павших, когда было установлено, что они похоронены именно тут. Многие сюда приезжают поклониться. И на этот День Победы приедут. Порядок наведем, ученики нашей средней школы помогут. Ее пионерская дружина носит имя Петровского, там и музей его есть.

Останки генерала перезахоронили сюда летом 1944 года, вскоре после освобождения Жлобинщины. Чтобы навечно был с теми, кого поднимал в атаку.

ДОСЬЕ «СОЮЗа»

В Жлобинском районе Беларуси захоронены 16 550 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Фамилии 5582 из них до сих пор неизвестны. В 2017 году возвращены из небытия фамилии 303 героев, павших за Родину.