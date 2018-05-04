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Свердловский ОНФ дал возможность жителям отдаленного поселка посетить могилы ветеранов
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Свердловский ОНФ дал возможность жителям отдаленного поселка посетить могилы ветеранов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В настоящее время люди добираются до кладбища на дрезинах. Путь в одну сторону по узкоколейке занимает в среднем полчаса. Одновременно на так называемой пионерке может передвигаться до восьми человек. Этим средством передвижения пользуются все, кто ухаживает за могилами. Ежегодно 9 Мая жителям Басьяновского торфодобывающее предприятие бесплатно предоставляло поезд. Однако в этом году из-за сильного износа пустить по путям пассажирский состав не представляется возможным.
Активисты ОНФ настаивают на сохранении перевозок людей, пожелавших почтить память своих родителей, дедушек и бабушек 9 мая. Сейчас на кладбище, несмотря на то, что оно официально не зарегистрировано, продолжают появляться свежие могилы, большинство прежних захоронений ухожены и прибраны. Местные жители говорят, что приезжают сюда один или два раза в год. Они хотели бы приезжать и чаще, но у них нет такой возможности.
«Пока есть добрые люди, бабушек возят бесплатно. Но есть и те, кто таким образом подрабатывают, запрашивая 500–800 руб. за поездку. Цена не фиксированная, поэтому в любой момент может достигнуть и полутора тысяч. При этом за безопасность никто не отвечает, каждый ездит на свой страх и риск. Мы встретились с главой Верхнесалдинского городского округа, представителями региональных министерств и бизнеса. По итогам выезда я уверена в готовности собеседников обеспечить безопасную и надежную перевозку даже 9 Мая. Сейчас нужно принимать решения для того, чтобы родственники могли почтить память наших защитников, воинов, погибших в Афганистане и во время сражений Второй мировой войны», — рассказали в организации
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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