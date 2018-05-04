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Сотрудники УВД по ЦАО организовали для младших школьников фестиваль военно-патриотической песни «Синий платочек»
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Сотрудники УВД по ЦАО организовали для младших школьников фестиваль военно-патриотической песни «Синий платочек» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В преддверии Дня Победы сотрудник Отдела морально-психологического обеспечения УВД Ольга Ким в рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи организовала для младших школьников ГБОУ Школа № 480 имени Героя Советского Союза В. В. Талалихина фестиваль военной песни «Синий платочек».
В актовом зале школы собрались родители и гости. Учащиеся первых и вторых классов исполнили песни о Великой Отечественной войне. Каждый номер был по-своему оригинален. Между выступлениями дети читали стихи о войне. Разработать сценарий фестиваля, подобрать костюмы — стилизованную военную форму, репертуар помогла ребятам Ольга Ким.
Школьники отлично подготовились. Зрители поддерживали юных артистов громкими аплодисментами. Память о Великой Победе, переходя от поколения к поколению, навсегда останется в наших сердцах.
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