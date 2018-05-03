Во дворе дома на Мурановской улице восстановили освещение

Фонарь возле дома 3 по Мурановской улице починили фонарь после обращения жителя на портал «Наш город». Он сообщил об отсутствии освещения в этом месте и выразил просьбу о проведении соответствующих работ.

Через несколько дней свет возле дома 3 снова появился, а житель получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией выполнены работы по замене элементов освещения под козырьком подъезда № 3. Освещение восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти.

(ип)