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Во дворе дома на Мурановской улице восстановили освещение
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Во дворе дома на Мурановской улице восстановили освещение 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Фонарь возле дома 3 по Мурановской улице починили фонарь после обращения жителя на портал «Наш город». Он сообщил об отсутствии освещения в этом месте и выразил просьбу о проведении соответствующих работ.
Через несколько дней свет возле дома 3 снова появился, а житель получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнены работы по замене элементов освещения под козырьком подъезда № 3. Освещение восстановлено, — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти.
(ип)
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