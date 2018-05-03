В Иране начали подготовку грунта на месте строительства АЭС «Бушер-2»

"Третьего мая 2018 года на строительной площадке АЭС «Бушер-2» в Иране стартовали работы по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2. Мероприятия обеспечат начало важнейшего этапа реализации проекта — заливку «первого бетона» блока, запланированную на третий квартал 2019 года", — говорится в сообщении.

Укрепление грунта — один из этапов подготовки к началу строительства АЭС, необходимый для уменьшения осадки зданий и сооружений атомной станции и обеспечивающий их устойчивость при возможном сейсмическом воздействии. После успешного проведения в марте 2018 года работ на опытном участке и полученных положительных результатов лабораторных испытаний было выдано разрешение на начало промышленных работ по укреплению грунтов на основном участке реакторного здания энергоблока №2 АЭС «Бушер», отмечается в сообщении.

Начало работ на котловане энергоблока №3 запланировано на 2018 год. Все работы идут в соответствии с графиком, подчеркивает пресс-служба группы ASE.