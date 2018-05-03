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Росгеология завершила бурение Северо-Новоборской скважины в НАО
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Росгеология завершила бурение Северо-Новоборской скважины в НАО 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «НПЦ „Недра“» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила бурение Северо-Новоборской параметрической скважины №1 в Ненецком автономном округе, говорится в сообщении Росгелогии.
Работы велись по государственному контракту, заключенному в августе 2016 года. Заказчиком выступал департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра). Бурение скважины было начато в июне 2017 года.
Цель проекта — уточнить геологическое строение и получить параметрическую характеристику осадочного разреза северной части Ижма-Печорской впадины для оценки перспектив его нефтегазоносности и обоснования новых направлений геологоразведочных работ на углеводородное сырье.
Проектная глубина составляла 2,3 тыс. метров, однако для достижения проектного горизонта рифейского возраста она была увеличена до 2,5 тыс. метров.
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