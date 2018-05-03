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Общественники проследят за своевременным вывозом мусора с дворовых площадок в Подмосковье
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Общественники проследят за своевременным вывозом мусора с дворовых площадок в Подмосковье 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области будет вести общественный мониторинг за своевременным вывозом коммунальными службами твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с дворовых контейнерных площадок региона, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
«Ассоциация председателей советов МКД взяла на себя работу по сбору информации от жителей о фактах несвоевременного вывоза коммунального мусора. Вся полученная информация будет проработана совместно с Министерством ЖКХ Московской области и местными администрациями. Только благодаря активному участию собственников и непосредственных потребителей жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье возможны реальные изменения качества жизни человека», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся в сообщении.
Теперь каждый житель Подмосковья может зафиксировать факт несвоевременного вывоза мусора и отправить фотографии контейнерной площадки с указанием адреса на электронную почту ассоциации: info@upravdommo.ru, добавили в министерстве.
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