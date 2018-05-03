Общественники проследят за своевременным вывозом мусора с дворовых площадок в Подмосковье

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области будет вести общественный мониторинг за своевременным вывозом коммунальными службами твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с дворовых контейнерных площадок региона, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Ассоциация председателей советов МКД взяла на себя работу по сбору информации от жителей о фактах несвоевременного вывоза коммунального мусора. Вся полученная информация будет проработана совместно с Министерством ЖКХ Московской области и местными администрациями. Только благодаря активному участию собственников и непосредственных потребителей жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье возможны реальные изменения качества жизни человека», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин , слова которого приводятся в сообщении.

Теперь каждый житель Подмосковья может зафиксировать факт несвоевременного вывоза мусора и отправить фотографии контейнерной площадки с указанием адреса на электронную почту ассоциации: info@upravdommo.ru, добавили в министерстве.