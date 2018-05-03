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И. о. главы управы Савеловского района совершил обход дворов на 2-й Квесисской
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И. о. главы управы Савеловского района совершил обход дворов на 2-й Квесисской 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Исполняющий обязанности главы управы Савеловского Константин Абрагимов совершил обход территории района. Вместе с активистами он посетил несколько дворов на 2-й Квесисской улице.
— Участники обхода обратили внимание на санитарное состояние дворов, в том числе на внешний вид газонов после зимнего периода. Также обсудили различные вопросы, касающиеся благоустройства территории. Мнения будут учтены при организации работ, — поделился Абрагимов.
Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)
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