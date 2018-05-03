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Карантин по бешенству животных отменили в Серпуховском районе
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Карантин по бешенству животных отменили в Серпуховском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Семеновское Серпуховского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 18 декабря 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Семеновское сельского поселения Липицкое Серпуховского района», — говорится в тексте постановления.
Карантин также отменили на территории от северной границы деревни Новинки-Бегичево до южной границы села Липицы и далее на восток вдоль границы Серпуховского района до северной границы Новинки-Бегичево.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
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