Почти 5 млн рублей планируется потратить на закупку материалов для капремонта трамвайных путей в Автозаводском районе

«Нижегородэлектротранс» планирует направить почти 5 млн рублей на закупку материалов для капитального ремонта трамвайных путей по маршруту №8 и №417 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, подрядчик обязан будет осуществить поставку железнодорожных рельсов широкой колеи, крепежей, оборудования и путевых устройств и их комплектующие, а также стрелочного специального оборудования. Материалы необходимы для проведения капремонта трамвайных путей по маршруту №8 «Игарская улица — Гнилицы» и №417 «52-й Квартал — Московский вокзал».

Подрядчика определят путем проведения электронного аукциона 18 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 4,9 млн рублей.

Отмечается, что к участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Подрядчик должен осуществить поставку материалов до 31 декабря текущего года.