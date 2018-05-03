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Почти 5 млн рублей планируется потратить на закупку материалов для капремонта трамвайных путей в Автозаводском районе
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Почти 5 млн рублей планируется потратить на закупку материалов для капремонта трамвайных путей в Автозаводском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Нижегородэлектротранс» планирует направить почти 5 млн рублей на закупку материалов для капитального ремонта трамвайных путей по маршруту №8 и №417 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, подрядчик обязан будет осуществить поставку железнодорожных рельсов широкой колеи, крепежей, оборудования и путевых устройств и их комплектующие, а также стрелочного специального оборудования. Материалы необходимы для проведения капремонта трамвайных путей по маршруту №8 «Игарская улица — Гнилицы» и №417 «52-й Квартал — Московский вокзал».
Подрядчика определят путем проведения электронного аукциона 18 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 4,9 млн рублей.
Отмечается, что к участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Подрядчик должен осуществить поставку материалов до 31 декабря текущего года.
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