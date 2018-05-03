Сотрудники нижегородского госохотнадзора спасли «большую поганку»

В майские праздники сотрудники регионального комитета госохотнадзора во время операции «Курс на нерест» на территории Выксунского района спасли редкую краснокнижную птицу, которая запуталась в браконьерских сетях.

— К сожалению, из-за сетей в весенний период гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные. В связи с этим силами ведомства, рыбнадзора и общественных организаций ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, которые включают в себя очистку водоемов от сетей, — сообщил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Борис Селяков.

Чомга занесена в Красную книгу Нижегородской области. Размером она немного меньше утки. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих украшений у птиц нет.