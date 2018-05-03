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Сотрудники нижегородского госохотнадзора спасли «большую поганку»
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Сотрудники нижегородского госохотнадзора спасли «большую поганку» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В майские праздники сотрудники регионального комитета госохотнадзора во время операции «Курс на нерест» на территории Выксунского района спасли редкую краснокнижную птицу, которая запуталась в браконьерских сетях.
— К сожалению, из-за сетей в весенний период гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные. В связи с этим силами ведомства, рыбнадзора и общественных организаций ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, которые включают в себя очистку водоемов от сетей, — сообщил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Борис Селяков.
Чомга занесена в Красную книгу Нижегородской области. Размером она немного меньше утки. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих украшений у птиц нет.
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