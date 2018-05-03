Нижегородский госохотнадзор спас из браконьерских сетей большую поганку

Инспекторы осторожно обрезали путы. Чомга (еще ее называют большая поганка) отчаянно сопротивлялась. Как только ее освободили, она нырнула и скрылась под водой.

Начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Борис Селяков пояснил, что эти птицы большую часть времени проводят на воде и плавают гораздо лучше, чем летают.

— К сожалению, из-за сетей в весенний период гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные, рассказал начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Борис Селяков. — В связи с этим силами ведомства, рыбнадзора и общественных организаций ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, которые включают в себя очистку водоемов от сетей.

Чомга занесена в Красную книгу Нижегородской области . Размером она немного меньше утки. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих украшений у птиц нет.

Если вы обнаружили дикое животное даже в бедственном положении, нельзя изымать нго из естественной среды обитания, напомнили в госохотнадзоре. Квалифицированно помочь могут только специалисты — охотоведы, ветеринары и другие. Поэтому лучше обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу